Joakim Lamotte, som blivit känd för många genom videoklipp på Facebook, föreläste på Glashuset för elever i årskurs nio från hela Gislaveds kommun. Han berättade om hur han under sin uppväxt stötte på skev kvinnosyn. Om hur en tjej i hans klass på högstadiet blev våldtagen och hur det sopades under mattan som om ingenting hänt. Om de få tillfällen då någon sagt ifrån, som när han och hans killkompisar satt och tittade på en porrfilm där en tjej blev utsatt för grova övergrepp och en kompis till slut fick nog och slängde filmen i soptunnan. Han pratar också om samhällets attityd, där tjejer ifrågasätts under våldtäktsrättegångar på ett helt annat sätt än andra brottsoffer, samtidigt som de skuldbeläggs av omgivningen om de till exempel varit fulla under övergreppet. Han vill uppmana fler killar att våga vara den som säger ifrån.

– Det får sådana konsekvenser när de bra människorna inte vågar vara bra förebilder. Det ska inte ligga på tjejerna att säga ifrån.

Hans förhoppning med föreläsningen är att få ungdomarna att tänka till, säger han.

– Nästan gång de går på en hemmafest och ser att någon beter sig illa mot en tjej, att de säger ifrån. Jag vill även gjuta mod i tjejer att våga anmäla när sånt här sker.

Hilana Yaghi jobbar på SFI på Gislaveds gymnasium och är initiativtagare till föreläsningen.

– Varje dag hör vi på nyheterna om kvinnor som blivit våldtagna. Det räcker att jag går i skolkorridoren och hör hur de kallar varandra "fitta" och "hora". Jag kände att nu måste vi göra något åt det. Han pratar verkligen ungdomarnas språk, man ser att de berörs.

Hanin Omar, som går på Lundåkerskolan, uppskattade föreläsningen.

– Jag tycker det var väldigt bra. Han säger saker som vi måste tänka på. Det är bra att han vågar säga såhär, hur killarna ska bete sig. Att de måste respektera att ett nej betyder ett nej.

– Man får upp ögonen för att det är så vanligt, säger Sara Pettersson.

– Man lärde sig mer, det var utvecklande, säger Alexander Drotz.

Flera elever beskriver hur det här problemet är en del av vardagen för dem.

– Någon tafsar på tjejerna, säger könsdiskriminerande ord, det hör man minst en gång per dag, säger Dennis Tiberg.

– Det är många som behöver lyssna på det här. Man har själv blivit utsatt, blivit tafsad på, säger Jennifer Zidek.

– Det är bra att han tog upp att det inte är okej att tafsa, Jag hoppas att de tar åt sig, säger Patricia Fisk.

