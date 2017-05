Delad pott för Slätthög och Gislaved IS Fotboll Hemmalaget Slätthög och Gislaved IS spelade oavgjort i division 4 Småland västra, 1-1 (1-1) på fredagen. Målen gjordes av Slätthögs Armin Muratovic och Gislaved IS:s Gustav Bogren. Resultatet innebär att Slätthög ligger kvar på första plats och Gislaved IS på fjärde plats i tabellen.