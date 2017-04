Delary/Pjätteryd och Gislaved IS delade på poängen efter 4-4 Fotboll Det blev delad pott när Delary/Pjätteryd tog emot Gislaved IS i division 4 Småland västra. Slutresultatet skrevs till 4-4 (1-0). Delary/Pjätteryds mål gjordes av Mandus Andersson, Chris Persson Möller, Christoffer Wilhelmsson och Markus Johansson, Gislaved IS:s av Admir Dadic 2, Nikola Tosic och Nemanja Tosic. Delary/Pjätteryd har ett poäng och Gislaved IS fyra poäng efter två omgångar. Gislaved IS tar sig an Bredaryd Lanna i nästa match borta fredag 28 april 19.00.