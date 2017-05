Defensiv genomklappning när Bosna IF föll mot Markaryd Fotboll Bosna IF hade en riktigt tung match borta mot Markaryd, och förlorade med hela 0-5 (0-2) i division 4 Småland västra. Bosna IF har haft en tuff start på säsongen och har bara tre poäng efter fyra spelade matcher. Markaryd har sex poäng.