Team Rynkeby har som slutmål att i slutet av sommaren skicka iväg 44 lag till Paris. Fram till starten i sluten av sommaren genomför lagen ett antal projekt på sina respektive orter runt om i Norden. Vi har tidigare berättat om Fenix-teknikläraren och skyddsombudet Rolf Claesson som är en av deltagarna i 2017 års Jönköpingslag.

– Vi valde Sörgårdsskolan för att vi känner till den, så att vi får det att funka bra till nästa år då hälften av oss har bytts ut. Min fru jobbar här och en annan av oss tre gick här som barn, berättar han.

Förutom marknadsföring av danska Rynkebys juice är Team Rynkeby ett projekt till förmån för svårt sjuka barn. Det är här Skolloppet på Sörgårdsskolan kommer in i bilden.

Hela 172 stycken av skolans elever deltar i loppet som för de yngsta är 240 meter och lite längre för de äldre. En förutsättning för banan och dess sträckning är att lärarna hela tiden kan se sina elever.

Hur gick det att springa då?, frågar vi en trio tjejer som sitter och pustar ut med varsin tetrapack juice i händerna.

– Det var jobbigt och vi blev lite trötta, men jag tränar med Frisksportarna en gång i veckan, säger Josefin.

Pengarna man får in kommer från sponsring: Före loppet har alla deltagarna fått skriva avtal med sina föräldrar eller med ett företag. Exempelvis kan avtalet vara på fem kronor per varv. Teamet bokför antalet varv och skickar med uppgiften hem till föräldrarna som förhoppningsvis skickar in pengarna.

Förutom juice fick alla barn som deltog ett diplom. Skolan å sin sida kan få ett utbildningspaket med olika ämnen kopplade till loppet. I Skillingaryd har man valt att inrikta det mot matematik och entreprenöriellt lärande.

Förutom Rolf kom även Therese Lundell och Maria Thellman från Team Rynkeby för att hjälpa till med loppet. För Maria var det första besöket på Sörgårdsskolan sedan hon själv gick där i början av 1970-talet.

– Byggnaden där jag gick, gamla skolan i tegel, är mycket mindre än jag minns den. Annars var det en positiv upplevelse i dag med alla positiva barn – de får mig att vilja bli lärare, säger Maria som nu är it-chef.

Skolloppet genomfördes samtidigt på Engelska skolan i Huskvarna, på Junedal i Jönköping och på 100-tals andra skolor i hela Norden.