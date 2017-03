Claesson, som nyligen lämnade allsvenska Elfsborg för ryska Krasnodar, låg bakom upphämtningen från 0–2 till 2–2 efter fullträffar i 57:e respektive 76:e minuten på Madeira.

Efter Sveriges skrällseger, 3–2, mot europamästaren skickade succésvensken en passning till världsstjärnan Cristiano Ronaldo, till vardags i spanska Real Madrid.

– Jag hoppas att han är besviken, säger Viktor Claesson till Sport-Expressen.se.

Tanken inför mötet var att just Ronaldo skulle stå i fokus på Madeira, ön som Cristiano är uppvuxen på.

Istället tog två killar från västra Småland mer tid i rampljuset.

– Det kändes väldigt bra. Vi hade ett par bra chanser i första halvlek, men vi fick inte till det. Vi sa i halvtid att om vi bara skulle fortsätta på samma sätt så skulle vi kunna vända och det gjorde vi, säger Viktor Claesson.

Niklas Hult, Claessons förre lagkamrat, låg bakom segermålet 3–2 i slutsekunderna. Vänsterbacken, till vardags i grekiska Panathinaikos, stormade fram på kanten, fick bollen av just Claesson och slog in bollen i straffområdet – som en portugis stötte in i eget mål.

Redan i paus försökte Niklas Hult komma överens med Cristiano Ronaldo om ett tröjbyte efter slutsignalen.

– Haha, ja. Jag frågade honom om vi skulle byta tröja. Då sa han ”efter matchen”, men det blev inget av det, säger Hult.

Men otäckt var det för Emil Krafth, från Lagan, som plötsligt tappade synen mitt under mötet. Efter 67 minuter tvingades ytterbacken, som lirar i italienska Bologna, till byte.

– Det var som om ögonen var i kors och synen blev bara sämre och sämre. Till slut gick det inte, säger Krafth till Sportbladet.

Till tidningen säger ytterbacken att han aldrig varit med om något liknande.

– Doktorn sa att han tror det var ett migränanfall men jag har aldrig haft det tidigare så det var lite otäckt. Jag fattade inte vad som hade hänt först, säger Krafth.