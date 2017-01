Brister i nattklubbs garderobsrutiner

På nyårsafton befann sig de två vänninorna Evelina Bjurström och Linda Lee Persson från Värnamo i Jönköping för att skåla in det nya året på nattklubben Centrum. Innan de gick in på klubben beslutade de sig för att betala en avgift för att deras ytterkläder skulle kunna hängas in i den bevakade garderoben.

– Man betalar 20 kronor för att någon ska ansvara för jackan, säger Anna Söderholm Bjurström, mamma till Evelina.

Ingen bilnyckel

När det visade sig att jackan inte fanns kvar trots att flickorna kunde uppvisa den nummerbricka de fått vid inlämnandet meddelade personal att nattklubben ersätter jackan – om den inte är för dyr. Bilnyckeln som hade legat i jackfickan ville dock personalen på plats inte ansvara för.

— Vi förstår om de inte tar något ansvar i de fall någon stjäl ur garderoben, men den här gången handlar det om en situation då personal har lämnat ut en jacka till fel gäst, säger Anna Söderholm Bjurström.

Obehöriga i garderob

Under tiden som diskussionen pågick tilläts flera gäster att själva hämta ut sina kläder ur garderoben, något som skulle kunna förklara varför jackan hamnat i fel händer, menar Anna.

— Det dåliga bemötandet var det stora problemet. Tjejerna fick dessutom inget nummer till chefen. Vi vill ha ersättning för jackan och för självrisken eftersom att vi nu kan vara tvungna att byta lås på bilen, säger Anna och berättar att händelsen är polisanmäld och menar att om de fått namn och nummer till chefen kanske en polisanmälan inte varit nödvändig.

Fick gå utan jacka

Isa Bisse, ägare av nattklubben, säger att han ännu inte hunnit prata med sin personal på måndagen och därför inte vill kommentera saken innan samtalet. Men han säger att obehöriga inte ska kunna hämta sina kläder ur garderoben själva.

— Det ska inte fungera så, säger han.

— Som tur var hade tjejerna bokat ett hotellrum i Jönköping och Linda behövde bara gå utan jacka i tio minuter. Dagen efter fick jag åka upp med en reservnyckel. Problemet är att det är garderobspersonalen som slarvat bort jackan. Det är deras ansvar att ersätta detta och jag hoppas på en ursäkt, avslutar Anna.