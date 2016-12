Bildspel: Kulturelever övar inför show

Den 30 mars och den 1 april nästa år sätts ”A Musical Rhapsody” upp i Fenixhallen av Kulturskolans elever och lärare.

Det blir smakprov och scener från flera välkända uppsättningar till exempel: Phantom of the Opera, Sound of Music Mama Mia och Grease.

Förutom de två stora föreställningarna för allmänheten blir det en rad skolföreställningar.

Tränar hårt

Repetitionerna inleddes redan under höstterminen.

— Vi har övning varje torsdagskväll i ungefär två timmar, berättar Jan Eric Victor som är chef för Kulturskolan i Vaggeryds kommun.

— Ibland övar vi ämnesvis och ibland tillsammans.

Han berättar att eleverna som deltar är i olika åldrar och att Kulturskolans lärare har varit med och styrt upp scenerna inom sina ämnesområden musik, dans och drama.

Om varför

Varför väljer ni att sätta upp en så här stor föreställning?

— Ja, säg det, skrattar Jan Eric Victor.

Sen blir han allvarligare:

— Man kan undra varför en så liten Kulturskola som vi gör det, men som jag ser det så att det här skapar en stor gemenskap, en social gemenskap, och de äldre eleverna kan vara förebilder för de yngre.