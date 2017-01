Audio video är till salu

Annonsen på annonssajten Blocket berättar om en välskött elektronikbutik med god lönsamhet, en trogen kundkrets och ett bra butiksläge.

Det kan låta som säljsnack, men det är svårt att hitta motargument. Så sent som 2014 utsågs innehavaren Martin Forslander och hans far, Per, till Årets företagare i Vaggeryds kommun av organisationen Företagarna och kommunens näringslivsråd. Ett av kriterierna är lönsamhet och långsiktig tillväxt.

— Den är ett jättebra tillfälle för den som vågar ta över. Det är inte ekonomin som gör att jag har tagit det här beslutet, säger Martin Forslander.

Istället hänvisar han till att det är dags att göra någonting annat i livet.

— Jag började här som 18-åring och har jobbat i butiken sedan dess – i totalt 25 år. Dessförinnan drevs den av min far i ett 30-tal år.

Pappan, Per, har hela tiden funnits med i bakgrunden på en halvtidstjänst, men i dag är det sonen som fattar besluten.

Han berättar att pappan har jobbat i mer eller mindre samma företag i 55 år. Men inte hela tiden med elektronik, utan med annat, som sport, taxi och cykelverkstad. Butiken har drivits i nuvarande form sedan 1982.

Tror du att det kan bli svårt att hitta en köpare?

— Jag vet faktiskt inte, jag började i ett annat annonsforum och provar nu med Blocket.

Finns det några andra skäl än att du vill göra något annat?

— Det är inget jag vill gå in på.

Någon annan verksamhet i sikte?

— Samma svar där, säger Martin.

I annonsen står det också ”God branschvana och servicekänsla rekommenderas varmt”:

— Det, och att ha en känsla för att ha exakt rätt sortiment, är ett måste i en liten ort – då går det att matcha jättarna. Just detta hittar man hos Audio video, säger Torbjörn Bergström, en av kunderna.