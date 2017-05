I sommar firar den småländska Emmabodafestivalen närmare 30 år – och det gör de med att lägga ner festivalen. Emmabodafestivalens grundare och bokare, Håkan Karlsson, bekräftar festivalens nedläggning i en intervju med sajten Festivalrykten.

Det ska inte finnas en ekonomisk bakgrund till nedläggningen, uppger Håkan Karlsson, som säger att siffrorna och besöksstödet ser fortsatt bra ut.

– Det ser bra ut och ligger i samma nivåer som tidigare år, och de [siffrorna] har inget med att det blir en sista festival, svarar Håkan.

Enligt Håkan Karlsson lägger festivalen istället ner för att de vill sluta när de är i topp.

– It's better to burn out than fade away, säger Håkan Karlsson till sajten [ungefär: Det är bättre att brinna ut än blekna bort].

På festivalens Facebooksida har man lagt upp en bild med en gravsten, och på gravstenen går det att läsa: "Emmaboda 1988-2017".

Festivalen arrangeras av den ideella Musikföreningen Vinterbadarna, som startades 1982. De första åren anordnade föreningen flera konserter, och 1988 arrangerade de för första året Emmabodafestivalen. 1988 var festivalen endast en dag – med blott en artist, Soul Patrol.

Årets Emmabodafestival äger rum mellan 24/7-29/7.