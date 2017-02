Annie Rosén har efter tio år på Gotland flyttat hem till Värnamo. Hon flyttade till Gotland för att studera till arkeolog men under åren har hon fördjupat sitt intresse för historia på flera olika sätt. Hon har bland annat drivit en vikingaby på Gotland och också provat på lajv, levande rollspel.

Genom lajven förstärktes nyfikenheten på de historiska föremålen.

– Jag fastnade mer för dräktskapandet än teaterdelen i lajv, berättar Annie Rosén.

Hon har gjort flera dräkter men även andra kläder och föremål – allt på ett så tidstroget sätt som möjligt.

– Det har gett mig som arkeolog en helt annan relation till fynden. Ta till exempel en dräktnål, det blir en helt annan sak när man själv har gjort en sån, säger Annie Rosén och tillägger att vardagliga föremål intresserar henne mer än rustningar, vapen och liknande.

Hon har några råd till dem som vill göra en historisk dräkt.

– Först och främst ska man bestämma sig för vad man ska använda dräkten till och i vilket sammanhang. Sen ska man göra så mycket research man kan, säger hon och fortsätter:

– Man ska samtidigt inte ha för höga förväntningar på sin egen kunskap. Ta hjälp, det finns mycket på nätet som kan hjälpa en, till exempel var man kan få tag på rätt material. Det finns bland annat företag i Sverige som tillverkar historiska tyger.

Att återskapa historien i handling har Annie Rosén inte på något sätt släppt. Tvärtom. Hon är aktiv inom det som heter reenactment, som betyder just historiskt återskapande. Hon är med i Companie of Saint Sebastian som gestaltar ett burgundiskt bågskyttekompani under perioden 1450-77.

– Vi har bland annat varit i Frankrike och på Glimmingehus i Skåne. Vi visar upp hur det var på den tiden, att lära ut historia är en viktig del i det här, säger Annie Rosén.