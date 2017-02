Anette Klasson tog initiativ till bland annat zombievandringen härom året och vattenkriget i samband med Värnamodagarna men det har helt och hållet varit privata initiativ som betalats ur egna fickor.

– Man måste ju ha en förening för att söka bidrag från kommunen, konstaterar hon.

Just därför bjuder hon in till ett konstituerande möte den 23 mars i föreningen MIT Värnamo. MIT står för Make it happen (se till att det händer) men det är också en lek med ord eftersom MIT framför allt står för Massachusetts Institute of Technology och Anette undervisar i matte, teknik och konstruktion på Finnvedens gymnasium.

Vem ska gå med i MIT Värnamo?

– Om du är en sådan person som vill att det ska hända lite mer roliga saker i Värnamo.

Hon vill att MIT ska bli en möjlighet för alla att odla sina intressen.

– Ja, om Agda 82 vill ha en pelargonbytardag så kan hon få det.

Pelargoner är däremot inget för henne, utan hon skulle vilja återuppta zombievandringen och vattenkriget i Åbroparken i år.

– Zombievandringen blev oerhört populär. Både jag och Adam Svensson fick samtal året därpå med frågor om när det var dags för nästa gång.

Det är emellertid inte meningen att föreningen ska konkurrera med redan befintliga arrangemang i Värnamo.

– Nej, jag ser det väl snarare som att vi ska komplettera.