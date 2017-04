Klar seger för Anderstorp mot Bosna IF på Idrottsparken Fotboll En halvtidsledning med 2-1 utökades i andra halvleken när Anderstorp slog Bosna IF på hemmaplan i division 4 Småland västra. Till slut blev det 4-1 till Anderstorp. Anderstorp har sex poäng och Bosna IF tre poäng efter två omgångar. Torsdag 27 april 19.00 spelar Anderstorp hemma mot Delary/Pjätteryd. Bosna IF möter Alvesta hemma på Gisle IP fredag 28 april 19.00.