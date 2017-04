Någon gång under onsdagen försvann den 91-åriga kvinnan från sitt hem. Enligt hennes anhöriga skulle hon besöka kyrkogården i Hestra. Vid elvatiden på onsdagskvällen hade kvinnan fortfarande inte kommit hem och hennes anhöriga larmade då polisen. Polisen satte under torsdagen in stora sökinsatser med bland annat en polishelikopter. Kvinnan kan ha färdats i en mörkblå Ford och den söker polisen efter. Polisen har fått in flera tips och trovärdiga iakttagelser men inga har lett till att den försvunna kvinnan återfunnits. Nu har Missing People valt att gå in och hjälpa till genom att lägga ut en efterlysning på sin Facebookssida.

— Det finns ingen uttalad sjukdomsbild. Kvinnan ska inte ha uttalat någonting som gör att man kan vara orolig för att hon skulle försvinna och hennes anhöriga känner inte igen beteendet, säger Åsa Willsund presstalesperson vid polisen.

Nu är polisen beroende av att få in tips för att kvinnan ska återfinnas.

­­— Bilen kanske står parkerad på någon skogsväg eller så har bilen inte någon regskylt, säger Åsa Willsund.

Bilen är en mörkblå Ford med registreringsnumret BPG 545.

Vet du något eller har du sett något kontakta polisen på telefonnummer 114 14.