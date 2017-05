Reningsverket i Skillingaryd tar hand om en stor del av kommunens avloppsvatten. För ett tiotal år sedan byggdes en kulvert till Vaggeryd. Därefter har systemet utökats till att även innefatta Hok och planer finns att även ansluta Svenarum och Hagafors.

Fakta: Reningsverket tar emot… Avlopp från motsvarande 10 000 invånare. Avloppsvatten från Vaggeryd, Skillingaryd, Hok, Byarum och Klevshult. Allt som inte hanteras av kommunens andra fyra reningsverk. Avlopp från ett ledningsnät som är 14,2 mil långt. Signaler från hela systemet och kontrollerar 17 pumpstationer.

Det aktuella tillståndet från 2001 gäller för en mängd motsvarande 10 000 invånare. Den nya ansökan omfattar en ökning till 15 000, vilket innefattar såväl en planerad befolkningsökning som anslutning av nya orter. Att utökningen behövs framgår av statistiken som visar att gränsvärdet överskreds under 2014 och låg på 9 995 under 2015.

Avloppsreningsverket har också ett tillstånd från 1999 för biologisk behandling av avloppsslam i vassbäddar.

Ytterligare en anledning till att ansöka om tillstånd för reningsverket är att det nuvarande beslutet är fattat enligt tidigare miljölagstiftning – miljöskyddslagen. Länsstyrelsen påpekar att Vaggeryds kommun bör ansöka om nytt tillstånd enligt nuvarande lagstiftning – miljöbalken.

Under hösten har ett samråd genomförts med berörda myndigheter, organisationer och allmänhet. Nästa steg är att skicka in ansökan till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Östergötland. Det ska, enligt beslut i veckan av tekniska utskottet, ske under innevarande månad.

Enligt den konsult som har hjälpt till att ta fram underlaget för ansökan krävs endast mindre justeringar för att öka kapaciteten.